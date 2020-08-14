وقفة احتجاجية في المسجد الأقصى ضد اتفاقية الإمارات وإسرائيل

أكدت مصادر، اليوم الجمعة، قيام مجموعة من الشبان بتنظيم وقفة احتجاجية في المسجد الأقصى ترفض صفقة السلام بين الإمارات وإسرائيل.
وداس المحتجون وأحرقوا لافتات عليها صور لولي العهد الإماراتي قبل أن تقتحم القوات الإسرائيلية المسجد الأقصىوتصادرها.
وفي نابلس، نظم عدد الفلسطينيين مسيرة ضد اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، ودعا المحتجون الشعب الإماراتي إلى إيقاف ما سموها بالمؤامرة.
وأعلن بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك أمس الخميس،الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.
وأكد البيان أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط"، بينما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق التاريخي.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى بين إسرائيل ودولة عربية منذ أكثر من 25 عامًا.
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