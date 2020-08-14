كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الأفغانية: بدأ الإفراج عن آخر سجناء طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جاويد فيصل المتحدث باسم جهاز أمني، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأفغانية بدأت الإفراج عن عدد من آخر سجناء طالبان من مجموعة تضم 400 سجين كانت الحركة المتشددة تطالب بإطلاق سراحهم قبل الموافقة على بدء مفاوضات سلام.

وقال فيصل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "أطلقت الحكومة أمس الخميس، سراح 80 من سجناء طالبان من 400 وافق لويا جيركا على الإفراج عنهم لتسريع جهود إجراء محادثات مباشرة والتوصل لوقف إطلاق نار دائم ويشمل البلد بأسره".

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ووافقت الحكومة، يوم الأحد الماضي، على إطلاق سراح 400 من العناصر البارزة في الحركة بعد استشارة المجلس الأعلى للقبائل المعروف باسم لويا جيركا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يذكر الموعد المقرر لإطلاق سراح 320 سجينا باقين.

وكان الرئيس أشرف غني قد أصدر مرسوما، يوم الاثنين، لإطلاق سراح آخر مجموعة من السجناء