كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يعين كيم دوك هون رئيس وزراء جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام محلية في كوريا الشمالية، بأن الزعيم كيم جونج أون، قد عين كيم دوك-هون كرئيس الوزراء، ليخلف كيم جيه-ريونج، الذي شغل هذا المنصب لمدة عام واحد فقط.

وأشارت التقارير، إلى أنه تم اختيار كيم دوك هون، وهو خبير اقتصادي وهو في أواخر الخمسينيات من عمره، كعضو في اللجنة التوجيهية للمكتب السياسي خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم في وقت متأخر من مساء الخميس.

ولم يتضح بعد السبب وراء استبدال كيم جيه-ريونج، الذي تم انتخابه رئيسا للوزراء في أبريل 2019.

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كما تطرق اجتماع المكتب السياسي للحزب إلى الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تجتاح البلاد وجهود التنظيف فضلا عن تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وتفقد زعيم كوريا الشمالية منطقة متضررة من السيول في إقليم هوانجاي الشمالي على الحدود مع كوريا الجنوبية، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وتعرضت الكوريتان الشمالية والجنوبية لسيول في الأيام الماضية بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على شبه الجزيرة الكورية، فيما تتنامى مخاوف بشأن تضرر محاصيل كوريا الشمالية.

