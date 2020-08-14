كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء 300 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، عن توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق مع شركة الأدوية "أسترازينيكا" لشراء 300 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا حال توفره.

وتعتزم المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- شراء الجرعات نيابة عن السبعة وعشرين دولة العضو بالتكتل في حال تبين أن اللقاح آمن وفعال.

ووقعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا بالفعل عقدا مبدئياً مع أسترازينيكا في يونيو من أجل أكثر من 300 مليون جرعة من لقاح لا يزال في المرحلة التجريبية.

وعند سؤال المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيفيان لونيلا عما إذا كان هذا اتفاق منفصل عن ذلك من جانب الاتحاد الأوروبي، قالت إن المفوضية "تجري محادثات" مع الدول الأعضاء بشأن احتياجاتهم.

وفي يوليو، وقعت المفوضية الأوروبية عقدا مع عملاق الأدوية "جيليد" لشراء 30 ألف جرعة من عقار ريمديسيفير الذي يستخدم لعلاج حالات الإصابة الحادة بكوفيد19.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.