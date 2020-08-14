وفاة أيقونة السينما والمسرح بمصر شويكار

فقدت الساحة الفنية المصرية والعربية، اليوم الجمعة، الفنانة الشهيرة شويكار عن عمر يناهز 82 سنة.
وأعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة شويكار، وجاء في بيانها :”البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان”.
وعانت شويكار أمس الخميس، من أزمة صحية استدعت نقلها للمستشفى، لكنها أسلمت الروح لبرائها، اليوم الجمعة.
وغابت شويكار عن السينما منذ 10 سنوات، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم “كلمني شكرًا”، لكنها تملك تاريخا طويلا، به عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.
على المستوى الشخصي، تزوجت شويكار من زوجها حسن نافع، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.
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