أمام تزايد عدد الإصابات..مطالب بإنشاء مختبر تحاليل كوفيد-19 بتازة

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم تازة وزير الصحة خالد آيت الطالب، وعامل إقليم تازة، وكذلك المدير الإقليمي لوزارة الصحة بتازة، بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد-19 بالإقليم، مطالبة بالتصريح بإنشاء مختبر تحاليل كوفيد-19.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم تازة في المراسلة المذكورة، أن إقليم تازة يعرف مؤخرا تسجيل حالات الإصابة بالفيروس بشكل تصاعدي، مما سيزيد الوضع قلقا بالمستشفى الإقليمي ابن تاجة بالإقليم، متمثلا في عدد المرضى ونقص في وسائل وشروط العمل خاصة بما يتعلق بالجوانب الوقائية، ونقص في الأطر الصحية والضغط الذين يعانون منه.

ودعا المصدر نفسه، إلى التسريع بإنشاء مختبر تحاليل كوفيد-19، وذلك مع تفاقم الوضع الصحي وارتفاع الطلب على إجراء التحاليل بعد الرفع الجزئي الحجر الصحي، وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها وزير الصحة بتوفير كافة الوسائل الضرورية لأطقم القطاع الصحي بتازة لمواجهة الوباء، وإعادة تأهيل المركز الاستشفايي ابن الرشد بتازة العليا ونقل المصابين بالفيروس إليه قصد التخفيف على المستشفى ابن باجة.

ويشار إلى أن إقليم تازة سجل يوم أمس 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كوفيد ليرتفع عدد المصابين بالفيروس بتازة 250 إصابة، وتبلغ عدد الحالات قيد العلاج 166 حالة.