ساكنة “تازوگارت” ضواحي الراشيدية تواصل احتجاجاتها في زمن الطوارئ – صور

تستمر ساكنة الجماعة السلالية بقصر تازوگارت، الواقع بجماعة وقيادة واد النعام أقليم الرشيدية، في خوض حركتها الاحتجاجية التي انطلقت مطلع غشت الجاري، بتنظيم اعتصام مفتوح تتخلله مسيرات يومية في زمن الطوارئ الصحية.

وجاء في بيان للمحتجين أن خطوتهم هذه يطالبون من خلالها “إعفاء” ممثل أراضي الجموع الذي “تم تعيينه بطريقة غير قانونية وفي ظروف غامضة”، يقول البيان.

ويطالب المحتجون بضرورة استفادة ذوي الحقوق وخاصة المرأة السلالية من جزء بسيط من أراضيهم، والتي طالها أكبر عدد من المستثمرين في المنطقة.

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وأضاف البيان أن المحتجين اضطروا إلى تنظيم مسيرة نحو الولاية سيرا على الأقدام، غير أن السلطات المحلية أوقفت تقدمها على بعد حوالي 56 كلم عن قصر تازوگارت، وتحديدا على مشارف منطقة مسكي.

واستنكر البيان ذاته، الذي شدد على تشبث الجموع المحتجة بملفها المطلبي كاملا، تماطل السلطات المعنية وعدم تجاوبها مع مطالبها البسيطة، محملا الجهات المعنية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار مسلسل التجاهل، علما أن قائد قيادة واد النعام أكد أن موضوع إعفاء النائب المذكور يتجاوز اختصاصاته، حسب البيان ذاته.