أرنولد يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، الجمعة، فوز ظهير ليفربول، ألكسندر أرنولد، بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة موسم 2019/2020. وجاء هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".
وأظهر الحساب الإسهامات الكبيرة التي قام بها آرنولد بصناعتة الكثير من الأهداف، حيث نجح اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في صناعة 13 هدفًا وسجل 4 أهداف أخرى.
وتمكن أرنولد من الحصول على الجائزة، بعد منافسة شرسة مع ثلاثي مانشستر يونايتد، ميسون جرينوود، ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال.
وتُعد هذه الجائزة ثاني إنجاز فردي لأحد لاعبي ليفربول المتوج بلقب الدوري هذا الموسم، بعدما حصل قائد الفريق جوردان هندرسون، على أفضل لاعب من رابطة النقاد والكُتاب الرياضيين الإنجليزية.
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