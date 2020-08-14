يافا: احتجاجات غاضبة تنديدا بتدنيس مقبرة الإسعاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت الشرطة مقطعا من شارع (ييفت) الرئيس وَسَط مدينة يافا، ظهر اليوم الجمعة، بسبب المسيرة الغاضبة التي انطلقت في أعقاب صلاة الجمعة من أمام خيمة الاعتصام باتجاه دوار الساعة، على خلفية الأعمال التي تنفذها بلدية تل أبيب في مقبرة الإسعاف الإسلامية.
وقال عدد من المشاركين إن الشرطة اعتدت على المسيرة، وألقت قنابل صوتية وفرقّت المتظاهرين بالقوّة.
وأضافوا أن عددا من الشبان ألقوا حاويات النفايات وَسَط الشارع، احتجاجا على اعتداءات الشرطة على المتظاهرين، ما تسبب بأزمة سير خانقة.
هذا، وشهدت يافا خلال أعمال التجريف في المقبرة، منذ عهد قريب، مواجهات بين عدد من الشبان المحتجين الذين تصدوا للجرافات والآليات وبين قوات الشرطة، ونظموا نشاطات وفعاليات ومظاهرات مختلفة وصلوات جمعة حاشدة بالقرب من المقبرة، تعبيرا عن رفض العمل بالمقبرة.
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