لبنان وإيران تستعرضان آفاق التعاون بين البلدين

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد لقائه نظيره اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، اليوم الجمعة، أنه عرض آفاق التعاون بين البلدين ناحية إعادة الإعمار أو المجالات الحيوية بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقال ظريف بعد لقائه وهبه " تحدثنا حول آفاق التعاون بين إيران ولبنان لناحية إعادة الإعمار أو المجالات الحيوية الأخرى ومن بينها الكهرباء وغيرها".

وأضاف ظريف أن "الشركات الخاصة الإيرانية لديها نفس التوجه للتعاون مع لبنان"، مؤكّداً "على أعلى درجات التضامن تحاه هذه المأساة التي حلت ببيروت".

وتابع ظريف رداً على سؤال " إن لبنان بحكومته وشعبه هو المؤهل لاتخاذ القرارات المصيرية" مشيراً إلى "وقوف إيران إلى جانب قرارات لبنان الحرة".

وكان ظريف قد وصل مساء أمس الخميس إلى بيروت في زيارة تضامنية مع لبنان، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانين .

يذكر أن انفجارا وقع في الرابع من الشهر الجاري في مرفأ بيروت أضراراً جسيمة في المرفأ وفي المباني المحيطة ومقتل أكثر من 171 شخصا وإصابة أكثر من 6000 جريح، وتشريد 300 ألف شخص.

