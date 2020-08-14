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النفط يتراجع مع أسواق أوسع مع عودة مخاوف الفيروسات

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انخفضت العقود الآجلة للنفط، الجمعة، بنسبة 1٪ في نيويورك، مما يعكس انخفاضاً في أسواق الأسهم، حيث وضعت المملكة المتحدة قواعد جديدة على الوافدين من بعض البلدان.
ويظهر احتمالية حدوث انتعاش غير مكتمل في استهلاك المنتجات النفطية، وهو ما أكده المراجعة التنازلية لوكالة الطاقة الدولية لغالبية توقعات الطلب الخاصة بها للأشهر الـ 18 المقبلة في أحدث تقاريرها.

وعلى الرغم من خسائر يوم الجمعة، من المقرر أن يحقق النفط الخام مكاسب أسبوعية صغيرة بعد سلسلة من البيانات المشجعة عن مخزونات الخام الأمريكية واستهلاك البنزين ونشاط المصافي، على الرغم من أن الكثيرين، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية، يتوقعون أن يتقلص سوق النفط لبقية العام، إلا أن اندلاع الفايروس يعيق عودة الطلب وإنتاج البنزين في أوروبا.


وفي الوقت نفسه، تضيف أوبك + ببطء بعض الإمدادات إلى السوق وستعقد اجتماعًا للجنة الأسبوع المقبل لمناقشة اوضاع السوق.

وقال يوجين وينبيرج، رئيس أبحاث السلع الأساسية في كوميرزبانك إيه جي: "إن عدم اليقين بشأن الطلب المستقبلي، إلى جانب زيادة الإنتاج ، سيجعل من الصعب استعادة التوازن في سوق النفط".

وانخفض الخام الأميركي تسليم ايلول بنسبة 1 ٪ إلى 41.82 دولار للبرميل اعتباراً من الساعة 10:19 صباحاً في لندن، وخسر برنت لتسوية أكتوبر 1٪ إلى 44.50 دولارًا.


واستمر التعافي الاقتصادي الصيني في تموز، مع نمو الصناعة بنفس وتيرة حزيران بسبب الطلب الخارجي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة. ويتوقع المستشارون أن يعزز أكبر مستورد في العالم مشترياته في وقت لاحق من العام، مما قد يضيف دعماً للنفط الخام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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