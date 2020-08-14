النفط يتراجع مع أسواق أوسع مع عودة مخاوف الفيروسات

ويظهر احتمالية حدوث انتعاش غير مكتمل في استهلاك المنتجات النفطية، وهو ما أكده المراجعة التنازلية لوكالة الطاقة الدولية لغالبية توقعات الطلب الخاصة بها للأشهر الـ 18 المقبلة في أحدث تقاريرها.

وعلى الرغم من خسائر يوم الجمعة، من المقرر أن يحقق النفط الخام مكاسب أسبوعية صغيرة بعد سلسلة من البيانات المشجعة عن مخزونات الخام الأمريكية واستهلاك البنزين ونشاط المصافي، على الرغم من أن الكثيرين، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية، يتوقعون أن يتقلص سوق النفط لبقية العام، إلا أن اندلاع الفايروس يعيق عودة الطلب وإنتاج البنزين في أوروبا.



وفي الوقت نفسه، تضيف أوبك + ببطء بعض الإمدادات إلى السوق وستعقد اجتماعًا للجنة الأسبوع المقبل لمناقشة اوضاع السوق.

وقال يوجين وينبيرج، رئيس أبحاث السلع الأساسية في كوميرزبانك إيه جي: "إن عدم اليقين بشأن الطلب المستقبلي، إلى جانب زيادة الإنتاج ، سيجعل من الصعب استعادة التوازن في سوق النفط".

وانخفض الخام الأميركي تسليم ايلول بنسبة 1 ٪ إلى 41.82 دولار للبرميل اعتباراً من الساعة 10:19 صباحاً في لندن، وخسر برنت لتسوية أكتوبر 1٪ إلى 44.50 دولارًا.



واستمر التعافي الاقتصادي الصيني في تموز، مع نمو الصناعة بنفس وتيرة حزيران بسبب الطلب الخارجي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة. ويتوقع المستشارون أن يعزز أكبر مستورد في العالم مشترياته في وقت لاحق من العام، مما قد يضيف دعماً للنفط الخام.