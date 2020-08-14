انفجار يستهدف رتلاً لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي قرب جسر الديوانية

أفادت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة لرتل للشركات المتعاقة مع التحالف الدولي في محافظة الديوانية دون وقوع أضرار.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انفجار عبوة ناسفة على إحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع".
وأضافت الخلية في بيانها، أن الانفجار لم يؤدِ إلى "حصول أضرار تذكر".
وأضافت الخلية في بيانها، أن الانفجار لم يؤدِ إلى "حصول أضرار تذكر".
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