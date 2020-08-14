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وكتبت الفنانة اللبنانية معلقة على الصورة: "بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا .... بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع ... مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي ... ومن قلبي سلام لبيروت".
وتلقت نجيم العديد من كلمات الدعم والتهنئة سواء من الجمهور أو زملائها في عالم الفن من بينهم الفنان السوري معتصم النهار الذي كان قد شاركها في بطولة مسلسل "خمسة ونص" الموسم ما قبل الماضي.
وجاءت هذه الصورة ردًا على جميع الأخبار المنشرة في الفترة الأخيرة حول تشوه وجه الفنانة اللبنانية جراء انفجار مرفأ بيروت قبل ما يقارب الـ 10 أيام، حيث كشفت العديد من الصحف أن نجيم أجرت عملية استغرقت 6 ساعات بعد تعرضها للإصابة بسبب قرب منزلها من المرفأ، وقالت هذه المصادر إن هناك حراسة مشددة على باب غرفتها داخل المستشفى مما أثار حالة من الشك بتشوه وجهها جراء الحادث.
يُشار إلى أن نجيم سبق وأن نشرت فيديو للخراب الذي حل بنزلها وكشف الفيديو الصادم عن وجود دماء كثيرة على الأرض جراء الإصابة، كما أكدت الفنانة اللبنانية في وقت سابق أن طفليها لم يكونا في المنزل لحظة وقوع الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بالانفجار.. نادين نجيم تكشف عن جروح وجهها لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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