شكرا لقرائتكم بومبيو: ترمب يدعو الأسد لمفاوضات لإطلاق سراح أوستين تايس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب يدعو الأسد لمفاوضات مباشرة لإطلاق سراح أوستين تايس.

وكان الصحافي الأميركي أوستين تايس اختفى في 13 أغسطس 2012 أثناء رحلته إلى سوريا، بعد أن ذهب في سنته الأخيرة من دراسته في جامعة "جورج تاون" للحقوق، لنقل الأخبار والقصص الممكنة من سوريا، حيث كان يعمل للعديد من المؤسسات الإعلامية، بينها شبكة "سي بي إس" وصحيفة "واشنطن بوست" وشركة "ماكلاتشي".