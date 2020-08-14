علم “اليوم24” أن التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا أكدت تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، داخل صفوف فريق الوداد الرياضي.
وأكدت مصادر خاصة، إصابة 5 أفراد من مكونات فريق الوداد الرياضي الذي يتواجد بالعاصمة الرباط، من بينهم ثلاثة لاعبي الوداد البيضاوي وهم اسماعيل الحداد، بدر كدارين وإبراهيم نجم الدين، بالإضافة إلى عضو من الطاقم التقني.
وأضاف المصدر ذاته، أن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت تأجيل مباراة الكلاسيكو التي كانت مقررة يوم الجمعة، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الدورة الـ 22 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
وكان فريق رجاء بني ملال هو الآخر، أعلن اليوم الجمعة، إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى شخصين بفريق سريع واد زم تأكد رسميا إصابتهم بالفيروس التاجي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضرب القلعة الحمراء..إصابة 5 أفراد من الفريق تؤجل مبارة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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