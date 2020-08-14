تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا في جهة بني ملال والحصيلة في الجهة ترتفع إلى 800 حالة مؤكدة

أكدت التحاليل المخبرية صباح اليوم الجمعة، والتي أجريت على عدد من الأشخاص، تسجيل 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ببني ملال من بينها 5 إصابات في صفوف رجاء بني ملال لكرة القدم. وضابط أمن وعنصرين من القوات المساعدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تسجيل 10 حالات بإقليم خريبكة و 5 حالات بخنيفرة وحالة واحدة بأزيلال، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في جهة بني ملال خنيفرة إلى 800 حالة مؤكدة.