تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا في جهة بني ملال والحصيلة في الجهة ترتفع إلى 800 حالة مؤكدة

أكدت التحاليل المخبرية صباح اليوم الجمعة، والتي أجريت على عدد من الأشخاص، تسجيل 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تسجيل 10 حالات بإقليم خريبكة و 5 حالات بخنيفرة وحالة واحدة بأزيلال، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في جهة بني ملال خنيفرة إلى 800 حالة مؤكدة.
وتعمل السطات المحلية، الآن، على تنقيل المصابين إلى جناح كوفيد- 19، في المستشفى الجهوي في بني ملال مع العمل على حصر المخالطين للحالات المسجلة، فيما ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج بني ملال إلى 252 حالة، وكذلك ارتفع عدد الحالات، التي تتلقى العلاج في إقليم ازيلال إلى 61 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 349 حالة.
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