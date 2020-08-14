غوتيريس يختار منسقة جديدة للأمم المتحدة في المغرب

عينت الأمم المتحدة، منسقة جديدة لها في المغرب، بموافقة حكومة سعد الدين العثماني.

واختار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الإيفوارية سيلفيا لوبيز إيكرا لتشغل منصب منسقة مقيمة للأمم المتحدة في المغرب.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مساء أنس، في ندوته اليومية، أن لوبيز-إيكرا ستتولى هذا المنصب بعد سنوات عديدة من الخبرة في مجال العمل التنموي، بينها 18 سنة في خدمة المنظمة الدولية للهجرة.

وفي آخر منصب لها، عملت لوبيز-إيكرا في أكرا كرئيسة بعثة وممثلة للبلاد لمكاتب المنظمة الدولية للهجرة في غانا وبنين والتوغو.

وسبق أن عملت لوبيز-إيكرا كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة بالنيابة في غانا، وكذا في مقر المنظمة الدولية للهجرة في جنيف، حيث قادت فريق التنسيق لقضايا النوع، بعد أن شغلت منصب رئيسة مشروع في إطار برامج التمكين وتوليد الدخل التي تم تطويرها لفائدة النساء ضحايا النزاعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا ورواندا.