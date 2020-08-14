المغرب يتجاوز الجزائر في عدد المصابين بكورونا والعالم يصل إلى 21 مليون إصابة بالفيروس 

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود صباح اليوم الجمعة، إلى أزيد من 21 مليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 757,738 حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 21 مليونا و092 ألفا و417 شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 13,944,529مليون؛ بنسبة تجازوت 66 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 6.3 مليون شخص بنسبة بلغت 29 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 64 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

هذا وقد تجاوز المغرب عدد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر، بعد ارتفاع عدد الاصابات المسجلة في الأسابيع القليلة الماضية، حيث بلغ عدد المصابين بالمغرب إلى حدود اليوم الجمعة 37,935، فيما بلغ بالجزائر 37,187 ليتقدم بذلك المغرب 4 مراكز في ترتيب الدول المصابة ويحتل المركز54 عالميا.

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وحتى، صباح اليوم، توفي أكثر من 757,738 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 4 في المائة.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث اقتربت من تجاوز ..55 ملايين إصابة، و170 ألف وفاة، فيما احتلت البرازيل المركز الثاني بـ 3.2 مليون إصابة.