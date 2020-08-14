تعاطف واسع مع الفنانة ثريا جبران.. السرطان أدخلها المصحة

حضيت الفنانة ثريا جبران، بتعاطف واسع وسط الساحة الفنية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان شقيقتها لتدهور حالتها الصحية جراء معاناتها مع مرض السرطان.

وحرص فنانون مغاربة، عن التعبير عن تعاطفهم مع الفنانة ثريا جبران، عبر نشر صورها وعبارات يتمنون لها فيها الشفاء العاجل، من بينهم سعد لمجرد، وسعاد خيي، ومحمد الشوبي، كما قامت صفحات شهيرة بنفس الأمر.

وكانت حياة جبران شقيقة الفنانة ثريا جبران, قد شاركت الأربعاء، منشورا تؤكد فيه سوء الوضع الصحي للفنانة القديرة.

وقالت حياة جبران: “اليوم تمر السيدة ثريا جبران بأزمة صحية ولا اعتراض على ابتلاء الله سبحانه” .

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وأكدت نفس المتحدثة تدخل الملك، وقالت :”شكراً صاحب الجلالة على رعايتك المولوية الكريمة شكراً لكل الأطباء الذين يباشرون علاجها”.

وأضافت: “عرفناها قوية صامدة، واليوم هي تقاوم بكل إيمان شجاعة وعزيمة المرض. لا تبخلوا بالدعاء لها ونطلب من الله عز وجل أن يخفف آلامها ويقويها لتتخطى محنتها”.

وتعتبر ثريا جبران واسمها الحقيقي ثريا قطيطيف، واحدة من أشهر فنانات المسرح والدراما في المغرب والعالم العربي. كما جربت العمل الحكومي بتوليها وزارة الثقافة سنة 2007، فكانت بذلك أول فنانة عربية تتولى منصبا حكوميا، ولكنها طلبت اعفاءها منه سنة 2009 بسبب أزمتها الصحية.