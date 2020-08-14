شكرا لقرائتكم خبر عن 330 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ووفاة حالة واحدة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك يصل مجموع حالات الإصابة 63,819 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 359 وفاة، مشيرة إلى شفاء 101 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,473 حالة.

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