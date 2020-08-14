شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الهند إلى أكثر من 48 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت الهند 1007 وفيات أمس الخميس ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 48 ألف و40 حالة، لتصبح بذلك رابع أكبر دولة على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، حسب منظمة الصحة العالمية.
وأعلنت الهند، التي يبلغ تعدادها 3ر1 مليار نسمة، تسجيل 64 ألف و553 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 46ر2 مليون شخص.
وتأكد نيودلهي أن وضع فيروس كورونا لديها في تحسن، بعد أن وصل معدل التعافي من المرض إلى أكثر من سبعين بالمئة وانخفاض الوفيات إلى أقل من 2 بالمئة، في واحد من أدنى معدلات الوفيات جراء الفيروس على مستوى العالم.
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