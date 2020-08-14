شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تسجل طلبا لشراء لقاح كورونا الروسي والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الفيتنامية طلبا لشراء لقاح كوفيد- 19 الروسي، وفقا لما أذاعه تلفزيون فيتنام الحكومي "في تي في".

وقال الإعلان نقلاً عن وزارة الصحة: "في غضون ذلك ، ستستمر فيتنام في تطوير لقاح كوفيد- 19 الخاص بها".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء أن بلاده سجلت لقاح كوفيد- 19 المسمى "سبوتنيك 5"

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ونفى المسؤولون الروس القلق الذي أعرب عنه العلماء في جميع أنحاء العالم بشأن عدم إنهاء اختبار المرحلة النهائية للقاح.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت فيتنام تقوم بالتسجيل لشراء عدد محدود فقط من جرعات اللقاح لاستخدامها في الوقت الحالي أو أنها ستطلب طلبا أكبر للاستخدام على نطاق واسع.

وتهدف فيتنام لأن يكون لقاح كوفيد- 19 الخاص بها جاهزا للتجارب البشرية في نهاية عام 2020 وأن يكون جاهزا للاستخدام العام بحلول أكتوبر 2021، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية.