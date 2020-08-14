القبض على نحو 1000 شخص بينهم 'مخمورون ومتسولون' في بغداد

أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على نحو 1000 شخص بينهم "متسولون ومخمورون" في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. يتبع...



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