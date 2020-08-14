الفحوصات الجديدة للاعبي الحدود تظهر نتائج مختلفة عن مسحات قاعة الشعب

2020-08-14 | 14:15
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اكد امين سر نادي الحدود حازم تيموز، الجمعة، ان ادارة النادي ارتأت اعادة فحص لاعبي واداريي فريقها، والتي ظهرت نتائج مسحات الكشف عن فايروس كورونا التي أجريت في قاعة الشعب بأنها ايجابية وانهم مصابون بالفايروس.
وقال تيمور في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اجراء فحص المفراس والفحوصات الطبية الاخرى وبجهود مميزة لمعالج فريق الحدود باسم رشك، والتي اظهرت سلامة اللاعبين والاداريين من الفايروس ولله الحمد".
واضاف "نسجل استغرابنا عن نتائج المسحات الاولية التي اجريت في قاعة الشعب الدولية ولعدد كبير من اندية الدوري الممتاز، والتي جعلتنا نشعر بالقلق على لاعبي واداريي النادي وعلى عوائلهم، لكن نتائج الفحوصات الخاصة جعلت تلك المخاوف تتبدد".
واختتم: "ستتكفل ادارة النادي مستقبلاً وقبل انطلاق منافسات الدوري بإجراء فحوصات دورية للطواقم التدريبية والادارية واللاعبين حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم ولاعبي الفرق الأخرى".
واضاف "نسجل استغرابنا عن نتائج المسحات الاولية التي اجريت في قاعة الشعب الدولية ولعدد كبير من اندية الدوري الممتاز، والتي جعلتنا نشعر بالقلق على لاعبي واداريي النادي وعلى عوائلهم، لكن نتائج الفحوصات الخاصة جعلت تلك المخاوف تتبدد".
واختتم: "ستتكفل ادارة النادي مستقبلاً وقبل انطلاق منافسات الدوري بإجراء فحوصات دورية للطواقم التدريبية والادارية واللاعبين حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم ولاعبي الفرق الأخرى".
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