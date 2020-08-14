تخويل سلطة الطيران بالتعاقد مع شركة صينية لتطوير مطار الناصرية الدولي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، عن تخويل سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع شركة صينية لتطوير مطار الناصري الدولي.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس الوزراء خول مدير عام سلطة الطيران المدني، صلاحية توقيع العقد الخاص بمشروع مطار الناصرية الدولي مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية ذات المسؤولية المحدودة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء".



وأضاف مجيد أن "المرحلة الأولى من العرض الذي تقدمت به الشركة الصينية، تشمل تطوير الطريق السريع الرابط بين المطار ومدينة الناصرية بطول 21 كم والمدرج، وإضافة أغطية السطح على المدرج، وتأهيل محطات الشحن والإطفاء والوقود والصرف الصحي ومحطة تحويل الكهرباء المركزية، إضافة إلى مبنى GSE ومبنى المكاتب والصيانة ومواقف للسيارات، والفندق، والمسطحات الخضراء، وغيرها من المرافق".

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