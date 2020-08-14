العراق يُسجّل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم فحص 20446 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1245355".وسجلت الوزارة هذا اليوم 2921 حالة شفاء موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة: 240بغداد/ الكرخ: 538مدينة الطب: 84النجف: 120السليمانية: 42أربيل: 122دهوك: 43كربلاء: 341كركوك: 93ديالى: 104واسط: 97البصرة: 297ميسان: 93بابل: 183الديوانية: 107ذي قار: 154الأنبار: 48المثنى: 92نينوى: 120صلاح الدين: 3

أما الإصابات الجديدة لهذا اليوم بفقد بلغت 4013 حالة، وكما يلي:



بغداد/ الرصافة: 367بغداد/ الكرخ: 340مدينة الطب: 124النجف: 222السليمانية: 173أربيل: 411دهوك: 83كربلاء: 257كركوك: 235ديالى: 108واسط: 252البصرة: 357ميسان: 170بابل: 245الديوانية: 116ذي قار: 205الأنبار: 89المثنى: 79نينوى: 106صلاح الدين: 74

وبشأن حالة الوفيات، أعلنت الوزارة تسجيل 68 حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: 6

بغداد/ الكرخ: 4

مدينة الطب: 1

السليمانية: 6

أربيل: 7

كربلاء: 4

كركوك: 2

ديالى: 2

واسط: 6

البصرة: 8

ميسان: 2

بابل: 8

ذي قار: 1

الأنبار: 1

المثنى: 5

نينوى: 4

صلاح الدين: 1

مجموع الشفاء: 120129 (نسبة الشفاء 71,4%)

مجموع الإصابات: 168290

الراقدين الكلي: 42452

الراقدين في العناية المركزة: 627

مجموع الوفيات: 5709