تحقيق إيرادات في ميناء أم قصر تجاوزت المليارين دينار خلال يوم واحد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن تحقيق إيرادات ضريبية وجمركية تجاوزت المليارين دينار في ميناء أم قصر الأوسط خلال يوم واحد.



وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مبلغ الإيرادات المتحققة لخزينة الدولة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة بلغت 2،126،509،000 مليار دينار عراقي والمتحقق ليوم 13 آب من الشهر الجاري وهو ما تم استحصاله من الرسوم المفروضة على حركة التبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات من قبل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي، والتي توزعت بواقع (1,706,644,000) دينار عراقي عن قيمة المبالغ المتحققة من المركز الجمركي، ومبلغ (419,865,000) دينار عراقي والتي تم استحصالها من الوحدة الضريبية".



وأضاف البيان أن "هذا التصاعد في الخط البياني للإيرادات جاء نتيجة لممارسة هيئة المنافذ الحدودية واجباتها وفق ما كفلته القوانين في أحكام الرقابة والتدقيق والتحري الأمني وكذلك التعاون المشترك بين الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وكذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء في تعظيم وتعزيز موارد الدولة ومسيرته الإصلاحية لتخطي الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة".

