المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بالإنجاز الدبلوماسي التاريخي بين الإمارات وإسرائيل بوساطة أمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام بالإنجاز الدبلوماسي التاريخي بين الإمارات واسرائيل بوساطة أمريكية، الذي من شأنه أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، والعالم ككل.

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وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان في بيان له أن هذا الاتفاق بين الامارات واسرائيل وأمريكا شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية السديدة التي تتحلى بها قيادة دولة الامارات العربية المتحدة في تحقيق هذا الانفراج الدبلوماسي الذي ستتوقف إسرائيل بموجبه عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية وفقاً لخطة ترامب للسلام.

وهنأ الجروان باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة أعضاءه وشركاءه صاحب السمو الشيخ محمد بن زابد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي على مثل على هذا الانجاز الدبلوماسي التاريخي الذي من شأنه رسم مستقبل أكبر أمنا وسلاما، لما فيه خير شعوب العالم كافة وتحقيق التنمية والرخاء والحياة الكريمة لكافة شعوب العالم.

كما أرسل والبرتو أليندي رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام، رسالة تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زابد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي، باسم كافة أعضاء البرامان الدولي للتسامح والسلام أشاد فيها بالإنجاز التاريخي الذي يعزز السلام والتسامح في المنطقة والعالم.