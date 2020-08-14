شكرا لقرائتكم وفاة ثاني طبيب مصري في الكويت مصاباً بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي، اليوم الجمعة، طبيب مصري من العاملين بالمستشفى الأميري بوزارة الصحة الكويتية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليصبح الطبيب المصري الثاني الذي يتوفى في الكويت بسبب الفيروس.
ولفظ الدكتور عواد عبدالحميد عواد، البالغ من العمر 50 عاما، ويعمل أخصائي أمراض باطنية في الكويت منذ 18 عاما، أنفاسه الأخيرة، حيث أصيب بالفيروس في مايو الماضي، وعانى من مضاعفات كبيرة اضطر على إثرها للبقاء في العناية المركزة لفترة طويلة.
وتحسنت حالة الطبيب قليلا قبل أن تعاود التدهور من جديد، ويفارق الحياة.
وفِي مايو الماضي توفي الدكتور طارق حسين مخيمر، وهو أول طبيب مصري يتوفى في الكويت، خلال تأديته لعمله بسبب كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ثاني طبيب مصري في الكويت مصاباً بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.