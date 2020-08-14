شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تقارير برلمانية حول طريقة إقرار اتفاقيات دولية أمام مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر الجلسات العامة القادمة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المزمع عقدها بدءاً من 16 أغسطس الجارى، 9 تقارير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاقيات دولية، تمهيداً لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.

وفي هذا الصدد، نستعرض تقارير لجنة الشؤون الدستورية بشأن الاتفاقيات الدولية فيما يخص :

1.طريقة إقرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14 / 11 / 1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396لسنة 2020.

2.طريقة إقرار الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء "مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر " والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/5/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398لسنة 2020.

3.طريقة إقرار الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية، والموقع في القاهرة بتاريخ 14/5/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399لسنة 2020.

4.طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانيةللتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و 15/6/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020.

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5.طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/2020، والصادر بها قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2020.

6.طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2020.

7.طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020.

8.طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 414 لسنة 2020.

9.طريقة إقرار الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 لسنة 2020.