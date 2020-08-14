أكرم القصاص وهبدو.. معركة المتتركين والمتقطرنين على جيب تميم وقلب أردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من مستر هبدو يواصل أكرم القصاص في برنامجه الساخر رصد صراع المتتركين والمتقطرنين على الهبد والتمويل، والمنافسة حامية الوطيس على جيب تميم وقلب أردوغان، وكيف يتلقى المتقطرنون والمتتركون تمويلا من قطر و يتهمون بعضهم بأنهم عملاء وخونة، بسبب انحياز بعضهم لأردوغان وتمسك الآخرين بتميم ، وكيف يواصلون الهبد حتى فى المصائب و فى الوقت الذى يحاول العالم كله مساندة شعب لبنان فى مواجهة ازمته فإذا بالمتتركين يقدمون تمثيلية مضحكة بحثا عن مشهد لمساندة الخليفة الفاتح، رجب الغامق طويل العمر يزهزه عصره ويطول عمره هاى هىء. ويرصد القصاص كيف تتعارك مصارين الدوحة، وكأن التمويل ليس سيد الأدلة

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