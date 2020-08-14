سبب السرعة الزائدة.. إصابة فتاتين في حادث سير بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أصيبت فتاتان في حادث سير بمنطقة باب الحرس، وسط مدينة دمياط، قبل قليل، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتعرضت سيارة يقودها شخص وبصحبته فتاتين لحادث سير، إذ اصطدمت في عمود خرساني، وسط الطريق المؤدي إلى ميدان باب الحرس، وتجمهر عدد من الأهالي قبل أن يجرى إخطار قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه.

وكشفت التحريات الأولية عن أن سبب الحادث السرعة الجنونية وسط المدينة، وجرى رفع السيارة وتسيير حركة المرور، تمهيدًا لتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.