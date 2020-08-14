بـ190 مليون جنيه.. تقديم 39 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

استقبلت المراكز التكنولوجية المنتشرة بمحافظة الشرقية، 39 ألف و114 طلب تصالح في مخالفات البناء العشوائي بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى تحصيل 190 مليون و704 آلاف جنيهًا عن تلك الطلبات، حتى أمس الخميس، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتُكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح.

وأوضح المحافظ، أنه سيجري استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.