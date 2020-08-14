حصل على 99.7% بالثانوية العامة.. "باسل" نموذج نجاح على "كرسي متحرك"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

لم يمنعه المرض والجلوس على كرسي متحرك في اجتياز الثانوية العامة بتفوق، عازما على تحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الهندسة، قائلا:" نفسي أكون مهندس حاسب آلي".

باسل أمجد أنور، نموذج لمن أراد تحدي الصعاب من أجل حلم يراه من حوله مستحيلًا، ويتيقن هو أنه قريب وسهل، فقط إذا تواجدت الإرادة والعزيمة والثقة في الله.

ومع إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل أيام، قهر "باسل" الطالب بشعبة "علمي رياضة" بمدرسة سيدي جابر في الإسكندرية، مرضه بـ"ضمور العضلات في الأطراف الأربعة" بحصوله على مجموع درجات 99.7%.

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وأكد "باسل" أن والده ووالدته هما أساس هذا النجاح، قائلا: "كانوا معي في كل خطوات النجاح من أجل تحقيق حلمي بالحصول على مجموع والالتحاق بكلية الهندسة".

وتقديرا لتفوقه وتحدي المرض.. كرمت الدكتورة إيمان شرف، مدير إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، الطالب باسل أمجد، مؤكده أنه نموذج من نماذج النجاح والصبر.

وأضافت "شرف": الطالب رغم مرضه لديه روح مقاتل ليحقق حلمه، مطالبة كافة الطلاب بالتحلي بالعزيمة والإرادة والتأكد بأن طريق النجاح لا يحتاج إلا إلى الصبر والتحدي.