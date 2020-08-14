فيديو| "نور البصيرة ورضا الوالدين".. قصة "رحاب الأولى على الثانوية الأزهرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

"أنا مبسوطة جدا أنني قدرت أحقق هدفي الثالث بالحصول على المركز الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، كما حققت من قبل المركز الأول في الشهادتين الابتدائية والإعدادية".. بهذه الكلمات عبّرت الطالبة رحاب خالد عثمان عباس، الحاصلة على المركز الأول أدبي "مكفوفين" من أسيوط في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بنسبة 95.08%، في حديثها مع الخليج 365.

وقالت الطالبة رحاب خالد، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تواصل مع والدها الذي كان في العمل وأبلغه بنجاح وتفوق ابنته، وأنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية للقسم الأدبي مكفوفين؛ متابعة: "كان نفسي اتكلم مع شيخ الأزهر ولكن والدي كان في الشغل".

وأضافت الطالبة رحاب خالد: "هذا العام صعب جدًا بسبب جائحة فيروس كورونا وتعطل الدراسة بالمعهد الأزهري ولكن كان لدي هدف واحد هو الحصول على المركز الأول مهما كانت الظروف المحيطة بي لأن لدي عزيمة وإصرار"؛ مضيفة: "والدتي كانت تقوم على تسجيل المواد الدراسية بصوتها على جهاز اللاب توب وبعدها أبدأ المذاكرة من خلال برنامج الناطق واسمع الدروس بصوت والدتي".

وأوضحت الطالبة "رحاب": "لم ارتبط بعدد ساعات معينة للمذاكرة ولكن كانت الأوقات ما بين الساعتين إلى 6 ساعات للمادة الواحدة، ونفسي أدخل كلية اللغات والترجمة وأكون داعية إسلامية باللغات.

ووجهت الشكر لوالديها ومعلميها باعتبارهم الدافع القوي وراء نجاحها وتفوقها".

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وأشارت الطالبة "رحاب" إلى أن والديها سر النجاح والإصرار والعزيمة "لأنهم كانوا يشجعاني على المذاكرة وتحقيق هدفي في الحصول على المركز الأول في الثانوية الأزهرية"؛ مشيرة إلى أن الدكتور طه حسين هو مثلها الأعلى في الإصرار والعزيمة والتفوق".

أكدت أميمة محمد عبد العاطي، مدرسة اللغة العربية بالتربية والتعليم، والدة الطالبة رحاب خالد، أنها كانت تتوقع تفوق ابنتها وتحقيق المركز الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية، لأنها حصلت من قبل على المركز الأول في الشهادتين الابتدائية والإعدادية؛ مشيرة إلى أنها كانت تقوم على تسجيل المواد الدراسية وعددها 15 مادة بصوتها وتحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بابنتها وبعدها تسمع الدروس.

وأشارت الأم "أميمة"، إلى أنها أخذت إجازة "نصف راتب 3 أيام عمل" و"الباقي أقسم وقتي ما بين البيت ورحاب".

وقال عثمان عباس، والد الطالبة رحاب، إنه تلقى اتصالًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئته بحصوله ابنته على المركز الأول للمكفوفين في الشهادة الثانوية الأزهرية؛ مشيرًا إلى أنه اختار لابنته التعليم الأزهري لأنها كانت تحب حفظ القرآن الكريم".