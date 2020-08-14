القومي للسكان.. ارتفاع معدل وفيات الأطفال الرُضع في 18 مدينة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن المجلس القومي للسكان وصول تعداد سكان محافظة الشرقية التقديري إلى 7 ملايين و584 ألف و371 نسمة، وذلك حتى 30 يونيو من العام الجاري.

وقال أبو زيد عطية، مدير عام المجلس القومي للسكان، إن اختصاصات المجلس القومي للسكان الأساسية هي التصدي للمشكلة السكانية، مشيرًا إلى إدارته للملف السكاني وإعداد وتنفيذ الخطة السكانية بالمحافظة بالشراكة مع الجهات الشريكة.

وأوضح مدير عام المجلس القومي للسكان، أن عدد المواليد خلال الفترة من أبريل حتى يونيو من العام الجاري بلغ 38 ألفًا و8 مواليد، منخفضًا بنحو 2.8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وبلغ عدد الوفيات خلال الفترة ذاتها 11 ألف و792 نسمة، مرتفعًا بنحو 34.6% عن العام الماضي، بينها 407 حالات وفاة للرُضع، بنسبة انخفاض بلغت 6.9% مقارنة بالعام المُاضي.

وسجلت 6 مراكز ومدن ارتفاعًا في عدد المواليد، أعلاها مدينة العاشر من رمضان، بنسبة زيادة بلغت 21.5%، بينما سجلت 12 مدينة انخفاضًا في عدد المواليد، أعلاها مدينة القنايات، بنسبة انخفاض بلغت 15.3%.

كما سجلت 18 مدينة ارتفاعًا في وفيات الرُضع، أعلاها مركزي بلبيس ومشتول السوق، بنسبة ارتفاع بلغت 61.7%، بينما سجلت مدينة منشأة أبو عمر انخفاضًا بنسبة 4.2%، وسجلت 9 مراكز ومدن ارتفاعًا في عدد وفيات الرُضع، أعلاها مدينة منشأة أبو عمر بنسبة 125%، فيما سجلت 10 مراكز ومدن انخفاضًا في عدد وفيات الرُضع، أعلاها مركز ومدينة فاقوس بنسبة 53.8%.