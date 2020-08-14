وفاة ثاني طبيب مصري بكورونا في الكويت

توفي ثاني طبيب مصري من العاملين بمستشفى الأميري بوزارة الصحة الكويتيه، حيث يعمل بالكويت منذ ١٨ عام وهو د. عواد عبد الحميد عواد ٥٠ عام، وهو اختصاصيالامراض الباطنية
كان الطبيب قد توفي بعد صراع طويل مع مرض كورونا ومضاعفاته، حيث اصيب به في شهر مايو الماضي،وتدهورت حالته ومكث فترة طويلة بالعناية المركزه بمستشفي جابر .
وتحسنت حالته قليلا وخرج من العنايه وخرج من المستشفى، ثم عاودته مضاعفات الاصابه السابقة بكورونا وصعدت روحه الى بارئها بعد صراع طويل مع هذا المرض .
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