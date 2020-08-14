أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
أفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 234 وفاة.
وأصدر رئيس الكونغو الديمقراطية فليكستشيسكيدي، مرسوماً رئاسياً برفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد واستئناف الأنشطة على 3 مراحل بما في ذلك إعادة فتح الحدود في 15 أغسطس المقبل.
أنه اعتبارًا من منتصف ليل أمس الثلاثاء تم تطبيق رفع حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد في 24 مارس الماضي لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد- 19) التي تم تجديدها 6 مرات، مؤكدًا أنه ابتداء من اليوم الأربعاء سيتم
وأكد الرئيس تشيسكيدي، حسبما ذكر راديو "Yفريقيا 1"، يوم الأربعاء،
استئناف الأنشطة التجارية وفتح أبواب المحلات التجارية والبنوك والمطاعم والمقاهي والحانات والشركات واستئناف التجمعات والاجتماعات والاحتفالات وإعادة تشغيل النقل العام.
كانت هذه تفاصيل خبر 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.