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39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكونغو

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 أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
 أفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 234 وفاة.

وأصدر رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس

تشيسكيدي، مرسوماً رئاسياً برفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد واستئناف الأنشطة على 3 مراحل بما في ذلك إعادة فتح الحدود في 15 أغسطس المقبل.


وأكد الرئيس تشيسكيدي، حسبما ذكر راديو "Yفريقيا 1"، يوم الأربعاء،

أنه اعتبارًا من منتصف ليل أمس الثلاثاء تم تطبيق رفع حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد في 24 مارس الماضي لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد- 19) التي تم تجديدها 6 مرات، مؤكدًا أنه ابتداء من اليوم الأربعاء سيتم

استئناف الأنشطة التجارية وفتح أبواب المحلات التجارية والبنوك والمطاعم والمقاهي والحانات والشركات واستئناف التجمعات والاجتماعات والاحتفالات وإعادة تشغيل النقل العام.

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