الهند.. مسلحون يقتلون شرطيين في كشمير قبل ذكرى الاستقلال

قتل مسلحون في كشمير شرطيين وأصابوا واحد بعد الهجوم على فريق من الشرطة ، اليوم الجمعة، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة في المنطقة المتنازع عليها ذات الأغلبية المسلمة قبل عيد الاستقلال الهنديفريقا من الشرطة في كشمير، اليوم الجمعة، ، وفقًا لرويترز.
وقال فيجاي كومار قائد الشرطة في كشمير لرويترز إنمجموعة من المسلحين فتحت النار على فريق الشرطة الذي كان يقوم بواجبه في منطقة ناوجام بمدينة سريناجار.
وقال كومار "لدينا معلومات تفيد بأن المسلحين قد يشنون هجوما وكنا في حالة تأهب...جاءوا عبر ممر ضيق وأطلقوا النار عشوائيا".
وأضاف أنه تم التعرف على هوية المسلحين وتعهد ”بتحييدهم“ قريبا. وقال إنه جرى تطويق المنطقة وما زالت عمليات البحث جارية.
يأتي الهجوم بعد أيام من الذكرى الأولى لإلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، وهو إصلاح قالت الحكومة الهندية إنه سيعزز تنمية المنطقة من خلال تقريبها من بقية البلاد.
لكن كثيرين في كشمير اعتبروا فقدان الحكم الذاتي الخاص خطوة أخرى من جانب الحكومة الهندوسية القومية تنتقص حقوق المسلمين، وهو ما ترفضه الحكومة.
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