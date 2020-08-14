439 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأضاف المركز، أن نتائج هذه العينات جاءت 1899 عينة سالبة، و439 عينة موجبة بينها 226 حالة جديدة و213 حالة لمخالطين، مشيرًا إلى تماثل

38 حالة للشفاء.

وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، يوم الأربعاء، تسجيل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 حالة شفاء و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبوابة "الوسط" الليبية، فقد ارتفعت

الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في ليبيا إلى 6302 حالة بينها 5430 حالة نشطة و132 حالة وفاة، فيما تعافى 740 مصابًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.