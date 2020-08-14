كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عمان: نؤيد قرار الإمارات بشأن الإعلان الثلاثي حول الأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، عن تأييدها لقرار الإمارات بشأن وقف ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وأعرب ناطق باسم وزارة الخارجية العمانية، عن أمله في أن يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع.

والخميس أعلن بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

وأكد البيان، أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن "بدء علاقات مباشرة سيؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوثيق العلاقات بين الشعوب".

كما شدد البيان على أنه "نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، وبناء على طلب من الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية".

وقوبل الاتفاق بردود فعل إيجابية عربيا ودوليا، حيث هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بخطوة السلام التاريخية.

وأكد السيسي في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد، أن "الخطوة ستسهم في دفع جهود عملية السلام وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

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وأشاد الرئيس المصري، بما تم بموجب الاتفاق بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل من إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي فرص السلام قائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما أكدت وزارة الخارجية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن "عمّان تدعم أي جهد حقيقي يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل".

وفي نفس السياق، هنأت مملكة البحرين دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بالتوصل إلى اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية.

ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشن بالاتفاق وأشاد بالبيان المشترك، معربا عن أمله في أن تخلق هذه الخطوة فرصة للقادة الفلسطينيين والإسرائيليين لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة من شأنها تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

كما رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالمبادرة الثلاثية، وأشاد بالاتفاق على وقف خطط إسرائيل لضم الأراضي بالضفة الغربية، ووصف ذلك بأنه خطوة على الطريق باتجاه شرق أوسط أكثر سلاما.

ورحب أيضا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالاتفاق، وأشاد بتعليق إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية.

كما أبدت النمسا ترحيبها بالاتفاق، ووصفت القرار بأنه خطوة تاريخية نحو شرق أوسط أكثر سلما وازدهارا، فيما أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني بالاتفاق، واصفا إياه بأنه تطور إيجابي في منطقة مزقتها الأزمات.