كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بالفيروس في روسيا ارتفع بمقدار 5065 حالة خلال آخر 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي إلى 912.823 حالة.

وبحسب معطيات المركز، فإن النمو اليومي لعدد المرضى بكوفيد-19، لليوم الثالث عشر على التوالي، لا يتجاوز 0.6٪.

وتم تسجيل أدنى معدلات النمو اليومية في دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم (0%)، وكذلك في نينيتس ذاتية الحكم (0%)، ومقاطعة موسكو (0.2٪)، وأوسيتيا الشمالية (0.2٪)، ومدينة موسكو (0.3٪).

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم في العاصمة الروسية، اكتشاف 688 إصابة جديدة، و159 في بطرسبورغ، و156 في مقاطعة موسكو.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.