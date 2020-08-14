كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: لم نرسل مقترحات لواشنطن للتعاون بتطوير لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أليكسي كوزنتسوف مساعد وزير الصحة الروسي، اليوم الجمعة، إن الوزارة لم ترسل أي مقترحات رسمية إلى الولايات المتحدة؛ للتعاون في تطوير مشترك للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت، في وقت سابق، نقلاً عن موظفين مسؤولين روس، أن موسكو عرضت على واشنطن، مساعدتها في تطوير لقاح ضد مرض "كوفيد -19".

وبحسب المسؤولين؛ عرض الجانب الروسي على الإدارة الأمريكية، تنفيذ تعاون غير مسبوق، بسرعة فائقة جدًا، بهدف تسريع عملية تصميم اللقاح ضد كورونا.

وأكد المسؤولين الروس، أن موسكو منفتحة على تبادل المعلومات بشأن اللقاح؛ الأمر الذي سيسمح لشركات الأدوية الأمريكية بإنتاج اللقاح الروسي في الولايات المتحدة.

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وشددوا على أن سوق الولايات المتحدة مغلقة حاليًا، أمام الإنجازات الطبية الروسية، كما أورد موقع "روسيا اليوم"، صباح اليوم الجمعة.

ونقلت القناة الأمريكية (سي إن إن)، عن موظف روسي مسؤول رفيع المستوى قوله: "هناك شعور عام بعدم الثقة من الجانب الأمريكي تجاه روسيا، ونعتقد أن الجانب الأمريكي يرفض قبول التكنولوجيات الروسية، بما في ذلك اللقاحات والاختبارات والعلاج؛ بسبب عدم الثقة هذا".

وحث المسؤول الروسي، واشنطن على التفكير بجدية في قبول اللقاح الروسي؛ لأنه يمكن أن ينقذ حياة الأمريكيين، مضيفًا: "إذا تبين أن لقاحنا هو الأكثر فاعلية؛ فستظهر تساؤلات حول سبب عدم قيام الولايات المتحدة في استخدام هذا الخيار".

ومن جانبهم قال مسؤولون أمريكيون لـ"سي إن إن": "اللقاح الروسي يعتبر في الولايات المتحدة متخلفًا؛ لدرجة أنه لم يثر الاهتمام الجدي بتاتًا".