كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي​ يحث قادة لبنان على تشكيل حكومة تكنوقراط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز الإخباية، نقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون​ حث القادة السياسيين في ​لبنان​ خلال زيارته الأخيرة إلى ​بيروت​ على تشكيل ​حكومة​ انتقالية من التكنوقراط قادرة على تنفيذ إصلاحات لاستعادة ثقة المواطنين وإقناع المانحين بصرف ​مساعدات​ بمليارات الدولارات للبلاد.

وأكد المصدر، أنه في البداية ستكون مهمة الحكومة تنفيذ إصلاحات عاجلة، و​حكومة تكنوقراط​ يمكنها تنفيذ الإصلاحات وإدارة المساعدات العاجلة والاستجابة لتطلعات أهل بيروت، لافتا إلى أن ماكرون يريد استغلال الاحتياج الملح للبنان لمساعدات إعادة الإعمار الدولية كحافز لإقناع طوائفه باختيار إدارة جديدة تقودها شخصيات غير ملطخة ب​الفساد​ ويدعمها المانحون الأجانب.

ومن جانبه، شدد مصدر سياسي بارز في لبنان، على أنه منذ أن جاء ماكرون وهو يتصرف كأنه رئيس لبنان الآن، فهو يجري بنفسه اتصالات بالأحزاب و​الطوائف​ المختلفة في البلاد إضافة لقوى أجنبية، وهذا ليس بالأمر السيء لأنه ليس هناك أحد اليوم للعب هذا الدور داخليا، فلا أحد يثق في أحد، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.