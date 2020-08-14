مع تزايد حالات الإصابة بكورونا.. سلطات سلا تغلق شاطئ المدينة

بدأت سلطات مدينة سلا، اليوم الجمعة، إغلاق شاطئ المدينة، بعد تسجيل عدم انضباط المصطافين للتدابير الإحترازية التي أقرت لضمان عدم انتشار فيورس كورونا، وخصوصا عدم الإلتزام بالتباعد الإجتماعي بين مرتادي هذا الفضاء.

وأكدت مصادر محلية، أن السلطات المحلية نزلت بثقلها اليوم إلى الشاطئ، لتنفيذ القرار وإخلاءه من المصطافين، بعدما عرف خلال الأيام الماضية اكتضاضا كبيرا.

وكانت مدينة سلا قد عادت لتسجيل أعداد متزايدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل حالات وفاة، وذلك بعد فترة عيد الأضحى، حيث تأكدت 73 حالة إصابة خلال يوم واحد، أعلن عنها أول أمس الأربعاء.