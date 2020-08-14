الصين تحذر مواطنيها بعد اكتشاف كورونا على أجنحة دجاج مجمد مستورد من البرازيل

في تطور غير مسبوق لطرق انتقال فيروس كورونا، أعلنت الصين أنها اكتشت وجود عينات من الفيروس على منتجات غذائية مجمدة.
ووجهت السلطات الصحية في مدينة شنزن الصينية، تحذيرات للمستهلكين عند شراء أغذية مجمدة مستوردة، بعد أن ثبت تلوث عينة من أجنحة الدجاج المجمد المستورد من البرازيل بفيروس كورونا.
وأشارت السلطات إلى أن “العينة الإيجابية مأخوذة من سطح اللحم”، في حين أن الحالات الإيجابية المبلغ عنها سابقا من مدن صينية أخرى كانت من أسطح التغليف لمنتجات المأكولات البحرية المجمدة المستوردة.
وأكدت أن “مصدر منتجات الدجاج الملوثة مصنع أرورا اليمنتوس في ولاية سانتا كاتارينا الجنوبية، وفقا لرقم التسجيل الوارد في البيان”.
وأضافت: “اختبارات الفيروسات التي أجريت على الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا على اتصال بالمنتج، واختبارات المنتجات ذات الصلة، جاءت جميعها سلبية”.
وطلبت وزارة الزراعة البرازيلية من السلطات الصينية معلومات يمكن أن تساعد في توضيح التلوث مشيرة إلى أنه “لا يوجد دليل علمي على انتقال الفيروس عن طريق الطعام أو تغليف المواد الغذائية المجمدة”.
بدورها أعلنت الشركة المنتجة في بيان لها الخميس، أنها “تتبع بروتوكولات صارمة للإنتاج الصحي، وستقدم معلومات بمجرد تلقي إخطار من السلطات الصينية”.
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