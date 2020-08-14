التحالف الإماراتي - الإسرائيلي | تسلسل زمني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الإمارات وإسرائيل، أمس الخميس، عن تطبيع رسمي لعلاقاتهما التي تطورت على مدى أعوام خلف الستار، وعزمهما توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة.

وكان اللافت في السنوات الثلاث الأخيرة، تسارع عملية التطبيع عبر الزيارات والدعوات والاجتماعات والبيانات، بين الدول العربية وإسرائيل، التي تعتبرها شعوب المنطقة بأنها محتلة فلسطين وأراض عربية أخرى.

2015

كشفت تقارير إعلامية عن لقاء أجراه محمد دحلان، المستشار الأمني لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، والذي يتهمه الفلسطينيون بخدمة إسرائيل، مع وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، في باريس عام 2015.

أيلول/ سبتمبر 2016

الجيش الإماراتي شارك في مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الجوية الباكستانية والإسبانية والإسرائيلية في ولاية نيفادا الأميركية، في الثاني من أيلول/ سبتمبر 2016.

آذار/ مارس 2017

شارك الجيش الإماراتي في مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الجوية الأميركية واليونانية والإيطالية والإسرائيلية، في آذار/ مارس 2017.

21 تموز/ يوليو 2017

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التقى عبد الله بن زايد آل نهيان، عام 2012 في نيويورك. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن نتنياهو والوزير الإماراتي نزلا في فندق، وصعدا إلى قسم معين في الطابق العلوي عبر مصعد خاص.

تشرين الأول/ أكتوبر 2018

الإمارات سمحت للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة ورفع عَلَمهم في بطولة الجودو التي استضافتها العاصمة أبو ظبي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وزارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية حينها من حزب الليكود، ميري ريغيف، أبوظبي لمتابعة البطولة، ثم ذرفت الدموع خلال استماعها للنشيد الوطني لبلادها أثناء حفل توزيع الميداليات.

ريغيف في الإمارات

30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018

وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، شارك في مؤتمر الاتصالات الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وألقى كلمة فها.

تموز/ يوليو 2019

وزير الخارجية والمخابرات الإسرائيلي حينها، من حزب الليكود، يسرائيل كاتس، زار أبو ظبي للمشاركة بمؤتمر المناخ الذي نظمته الأمم المتحدة في تموز/ يوليو 2019.

وجهت الإمارات دعوة إلى الشركات الإسرائيلية من أجل المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

كاتس في الإمارات

20 آب/ أغسطس 2019

ذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها أن إسرائيل وأبو ظبي تعاونتا بشكل كبير بمبلغ قيمته 3 مليارات دولار لتزويدها بأدوات استخباراتية حديثة بما في ذلك طائرات التجسس.

كانون الأول/ ديسمبر 2019

شارك وفد رفيع المستوى من وزارة القضاء الإسرائيلية في مؤتمر في عاصمة الإمارات، أبو ظبي، حول محاربة الفساد. وقال موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، حينها، إنه ترأس الوفد نائبة المدعي العام الإسرائيلي، دينا زيلبر، ويضم الوفد مسؤولين في الدائرة الجنائية والدولية في النيابة العامة الإسرائيلية.

وزار مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، دبي في الإمارات، بشكل سري، حسبما ذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، حيمها. ووقع روتيم على اتفاق رسمي يقضي بمشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو 2020"، في خطوة تطبيعية أخرى بين إسرائيل والإمارات، تسمح فيها الأخيرة بتسويق منتجات وأفكار وبرامج إسرائيلية، في وقت تتحفظ فيه دول أجنبية، وحتى أنها تقاطع، المنتجات الإسرائيلية بسبب استمرار الاحتلال.

28 كانون الثاني/ يناير 2020

شكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإمارات والبحرين وعُمان على "العمل الرائع" الذي قاموا به وإرسال سفرائهم للاحتفال بالإعلان عن "صفقة القرن" في البيت الأبيض بحضور نتنياهو

10 نيسان/ أبريل 2020

بحسب خبر نشرته صحيفة "العربي الجديد"، أرسلت الإمارات أنظمة دفاع جوي متطورة إلى ليبيا لدعم مليشيات خليفة حفتر، اشترتها من إسرائيل.

أيار/ مايو 2020

بسرية تامة، وبطائرات فاخرة تابعة لأحد الأمراء المقربين من الدائرة الحاكمة في الإمارات، تم "تخليص" مجموعة من الإسرائيليين الذين علقوا في المغرب، في ظل الإغلاق وتعطيل حركة الطيران على الصعيد الدولي ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

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وتوجهت الحكومة الإسرائيلية سرًا إلى المسؤولين الإمارات، وطلبت المساعدة في إعادة مجموعة من الإسرائيليين العالقين في المغرب، "نظرًا للعلاقات الجيدة التي تربط الطرفين"، وفق ما جاء في تقرير للقناة 12 الإسرائيلية.

20 أيار/ مايو 2020

أطلقت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أول رحلة لها إلى إسرائيل بذريعة توصيل إمدادات طبية لدعم فلسطين بمكافحة كورونا.

6 حزيران/ يونيو 2020

في ثمرة للتقارب بين الإمارات وإسرائيل، أنشأ ما يقرب من ثلاثة آلاف يهودي من دول مختلفة يقيمون بالإمارات حسابًا رسميًا للجالية اليهودية في موقع "تويتر".

وفُتح الحساب الذي يُعرّف بنفسه بأنه الحساب الرسمي للجالية اليهودية في الإمارات، في أيار/ مايو الماضي.

10 حزيران/ يونيو 2020

أطلقت الاتحاد للطيران رحلة مباشرة ثانية إلى إسرائيل، بدعوى تقديمها مساعدات طبية لفلسطين.

12 حزيران/ يونيو

جاهر الوزير الإماراتي وسفير بلاده في واشنطن، يوسف العتيبة، في مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" برغبة الإمارات بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، واضعا عدد من الاعتبارات الواهية لتبرير توجه كهذا، التي يصعب الاقتناع بها، ليصل إلى تلويح ضعيف بأنه "إما الضم أو التطبيع".

16 حزيران/ يونيو 2020

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في مؤتمر عبر الإنترنت نظمته اللجنة اليهودية الأميركية إنه "تعتقد الإمارات أن إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع إسرائيل سيؤدي إلى نتائج أفضل لكلا البلدين".

وقال إن الإمارات يمكنها العمل مع إسرائيل في بعض المجالات، داعيا إلى فتح قنوات تواصل مع إسرائيل، وذلك في سياق الرغبة الإماراتية الرسمية الجانحة نحو التطبيع.

25 حزيران/ يونيو 2020

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة في إحدى القواعد الجوية في البلاد، إنه سيتمّ التعاون بين إسرائيل والإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكر نتنياهو خلال حديثه أنه "في غضون دقائق قليلة، سيُعلن وزيرا الصحة في إسرائيل والإمارات عن تعاون (في ما بينهما) لمجابهة كورونا". وذكر نتنياهو أن "هذا التعاون سيكون في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا"، مُعتبرا أن التعاون التطبيعيّ؛ "من شأنه تحسين الأمن الصحي في المنطقة بأسرها".

26 حزيران/ يونيو 2020

أرسلت الإمارات 100 ألف عبوة تشخيص كورونا إلى إسرائيل في إطار التعاون بينهما بمكافحة الفيروس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن طائرة إماراتية تحمل 100 ألف عبوة تشخيص هبطت في تل أبيب في 26 حزيران/ يونيو.

وأعلنت الإمارات إطلاق مشروع مشترك مع إسرائيل في إطار مكافحة كورونا. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن شركتين إماراتيتين خاصتين أطلقتا مشاريع في مجال الطب ومكافحة كورونا مع شركتين إسرائيليتين.

2 تموز/ يوليو 2020

وقعّت عملاقتا الصناعات العسكريّة الإسرائيليّة "رفائيل" و"الصناعات الجويّة" اتفاقًا مع مجموعة شركات إماراتيّة "لتطوير حلول تكنولوجيّة وطبيّة لمواجهة كورونا". والمجموعة الإماراتيّة مكوّنة من 42 شركة محليّة، بحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيليّة.

و"رفائيل" و"الصناعات الجوية" شركتان حكوميّات تتبعان وزارة الأمن الإسرائيليّة وتزوّدانها بمعدّات عسكريّة متطورّة وخاصّة، فمثلا تزوّد "رفائيل" الجيش الإسرائيلي بصواريخ حديثة ومنظومة "القبّة الحديديّة"؛ بينما تزوّده "الصناعات الجوية" بطائرات بدون طيّار.

25 تموز/ يوليو 2020

أعلنت شركة طيران إسرائيليّة خاصّة عن تسيير رحلات تجاريّة خاصّة إلى الإمارات ودول خليجيّة أخرى. وللتغلّب على عدم توقيع اتفاقيات جويّة بين إسرائيل والإمارات، من المقرّر أن تهبط الطائرة لخمس دقائق في شرم الشيّخ أو عمّان أو لارنكا، ومن ثم تكمل طريقها عبر السّعوديّة.

والشركة الإسرائيليّة المشار إليها هي "غيشير أفيري" (جسر جوّي) التي تزوّد خدمات طيران إداري، ونشرت في موقعها علنًا ولأوّل مرّة رحلات مباشرة من إسرائيل إلى دول خليجيّة.

10 آب/ أغسطس 2020

التقت عائلة يمنية يهودية ببقية أفرادها بعد فراق 15 عاما في الإمارات التي تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل، ومنحت الجنسية الإماراتية للأسرة اليمنية.