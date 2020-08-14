كورونا: فتح ملف جنائي ضد شخص أقام حفل زفاف في مجد الكروم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فتحت الشرطة ملفا جنائيا ضد شخص أقام حفل زفاف في قرية مجد الكروم بادعاء عدم الالتزام بالتعليمات للحد من تفشي فيروس كورونا، الأسبوع الجاري.
ووفقا للشرطة فإنها "رصدت خلال الأسبوع الأخير حفل زفاف في قرية مجد الكروم مما شكل انتهاكا صارما لأنظمة الطوارئ والتجمع لأكثر من 20 شخصا وعدم ارتداء الكمامات، وذلك مع أنّ لقاء مسبق قامت به الشرطة مع منظم الحفل لمنع الانتهاكات، وقامت الشرطة باستدعاء منظم الحفل للتحقيق الجنائي".
ونفذت الشرطة و"الجبهة الداخلية" نشاطا للحد من تفشي كورونا في قرية دير الأسد، إلى جانب نشاطات تطبيق القانون لمنع انتشار الفيروس.
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