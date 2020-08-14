شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته يستهدف مواقع وأرض زراعية في قطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:35 مساءً, 14 أغسطس 2020 م
المناطق - الرياض
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ومدفعيته اليوم مواقع وأرض زراعية في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت أرضًا زراعية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأحدثت حفرة عميقة في المكان، دون وقوع إصابات، فيما قصفت موقعًا في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران في وإلحاق أضرار بالممتلكات المجاورة، كما استهدف الطيران الحربي موقعًا شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، وأوقع دمارًا في المكان.
وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف موقعين في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، موقعة دمارًا في الممتلكات القريبة من الموقعين.
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