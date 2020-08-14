شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الغامبي يمدد حالة الطوارئ العامة في بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الغامبي أداما بارو تمديد حالة الطوارئ العامة في بلاده لمدة 21 يومًا.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الغامبية أنه بموجب هذا القرار تستمر جميع قوانين الطوارئ الصادرة بموجب قانون سلطات الطوارئ في التطبيق خلال فترة حالة الطوارئ العامة مع فرض مجموعة جديدة من القيود تحكم فتح الأسواق وإغلاقها ومنافذ التسوق في غامبيا.

يذكر أن قرار حظر التجول المفروض في غامبيا من الساعة 10:00 مساءً وحتى 5:00 صباحًا لا يزال ساري المفعول .